Hellpoint : le jeu annoncé sur Xbox Series X et PS5, premières infos

Disponible depuis le 30 juillet dernier sur Xbox One, PS4 et PC, Hellpoint va également sortir sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. C'est en effet ce qu'annonce le studio Cradle Games par le biais d'un communiqué officiel, en donnant même quelques informations sur cette version next-gen. Ainsi, il y aura moyen de choisir entre deux modes : "Performance" pour de la 4K dynamique en 60fps (Xbox Series X et PS5), "Qualité" pour de la 4K native en 30fps (Xbox Series X et PS5). Par ailleurs, les développeurs promettent une option grâce à laquelle le framerate pourra être débloqué, ainsi que des temps de chargement réduits via le SSD. Toujours bon à prendre.Si cette mouture native n'arrivera pas avant 2021, Cradle Games précise naturellement que la rétrocompatibilité permettra de profiter de Hellpoint sur les nouvelles consoles day one, c'est-à-dire le 10 novembre sur Xbox Series S et Xbox Series X, et le 19 novembre sur PS5. Enfin, n'oublions pas que le jeu doit également débarquer sur Nintendo Switch dans le courant du mois.