Hellpoint : la version Nintendo Switch repoussée à une date ultérieure

We have an important announcement to make regarding the #NintendoSwitch release of #Hellpoint🔻 pic.twitter.com/rcARnivqsQ — ⚫ Hellpoint • Cradle Games (@CradleGames) 22 juillet 2020





des combats millimétrés et impitoyables". A noter qu'à chaque fois que l'on mourra, le monde sera légèrement modifié, ce qui nous demandera de faire face à des nouveaux événéments.

Irid Novo, le joueur va rapidement se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe, et devoir affronter des créatures à travers " au lendemain d'un énorme cataclysme quantique appelé la Fusion. Après s'être réveillé dans la station spatiale Dans le même message, Cradle Games rappelle que compte tenu qu'il ne sera pas possible de jouer en écran splitté sur Nintendo Switch, toute son attention est portée sur le jeu en ligne. Pour mémoire, Hellpoint se présente comme un Action-RPG se déroulant

Si Hellpoint sortira bel et bien le 30 juillet prochain sur PS4, PC et Xbox One, les possesseurs de Nintendo Switch vont en revanche devoir faire preuve d'un peu plus de patience. C'est en effet ce que fait savoir Cradle Games par le biais de Twitter, en annonçant donc que la console hybride de Kyoto sera servie à une date ultérieure. "Notre objectif est que cette version soit la meilleure possible, et atteindre ce niveau de qualité nécessite un peu plus de temps, peut-on lire. Nous ne voulons pas prendre le risque de sortir un jeu dont vous, les joueurs, et nous ne serions pas satisfaits. Comme vous le savez, porter un jeu de la taille et de la complexité de Hellpoint sur Nintendo Switch représente un sacré défi, surtout pour une équipe aussi petite que la nôtre et dans le contexte actuel."