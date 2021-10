GTA San Andreas VR : le jeu a été annoncé par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook (Meta)

C'est sans nul doute l'annonce qu'on attendait le moins et qui a été le mieux gardé, à savoir l'annonce de GTA : San Andreas VR, qui a été révélé par Mark Zuckerberg en personne, le créateur et patron de Facebook, ou devons-nous dire désormais Meta. C'est en effet lors de la présentation de son nouveau projet pharaonique que Mark Zuckerberg a expliqué que des partenariats de prestige ont été signés pour son Oculus Quest 2, qui continue de grapiller du terrain. Il faut dire que ces derniers mois, les annonces en exclu se sont succédés, avec un certain Resident Evil 4 VR avec Capcom et les Assassin's Creed VR et Splinter Cell VR aux côtés d'Ubisoft. Mark Zuckerberg a compris que même dans la réalité virtuelle, ce sont les exclusivités qui font vendre le produit et il a bien l'intention de continuer sur cette lancée. Ce qui va être intéressant avec GTA : San Andreas VR, c'est qu'on va pouvoir découvrir Los Santos, San Fierro et Las Venturas à travers nos propres yeux. En développement secret depuis un moment, le titre n'a donné aucune date de sortie pour l'instant, mais son expérience sur L.A. Noire : Les enquêtes VR devrait aider l'éditeur a consolider son savoire-faire en la matière.