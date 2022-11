Gori Cuddly Carnage : un "skate & slash" avec un chat qui tranche ses ennemis en deux

Gori Cuddly Carnage est parvenu à se démarquer des autres. Forcément, avec un chat qui se balade avec un skate doté de lames et qui tranche ses ennemis en deux, ça suscite l'intérêt. Développé par le jeune studio Angry Demon Studio pour le compte de Wired Productions, Gori Cuddly Carnage se présente comme un "skate & slash" pour reprendre les termes des développeurs. Le joueur va donc incarner ce chat tout mignon tout plein qui se déplace avec son skate volant, une sorte d'hoverboard capable de sortir une longue lame à l'arrière capable de découper n'importe qui d'une simple figure. L'univers très cyberpunk nous plonge dans une ville pleine de néons, infestée de créatures et de licornes qui veulent la peau à notre petit félin. Le jeu joue sur l'aspect très gore des combos, afin de marquer la différence avec son personnage cute au possible.



La sortie de Gori Cuddly Carnage est attendue pour 2023 sans date précise et arrive sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch.





Parmi les jeux qui ont été annoncés lors du PC Gaming Show 2023 Preview, un certain