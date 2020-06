Godfall : 24h avant la conférence PS5, le jeu s'offre un teaser affûté

Counterplay Games diffuse une vidéo teaser qui met en avant l'Eclipse, la lame d'acier solaire. On se doute qu'il sera possible de manier cette arme durant l'aventure, sachant que les développeurs ont promis un arsenal particulièrement fourni. Pour l'anecdote, certains comparent déjà l'Eclipse à la Lame de l'Infini présente dans Infinity Blade ; c'est vrai que la ressemblance est assez troublante.



On rappelle que Godfall est prévu sur PS5 et PC (Epic Games Store) pour la fin de cette année.





Sauf cataclysme, Godfall devrait avoir droit à son quart d'heure de gloire demain, lors de la conférence consacrée à la PS5. Histoire de faire monter tout doucement la température,