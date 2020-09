FIFA 21 : on a découvert le mode "Carrière", nos impressions manette en main

Plus le temps passe, plus Electronic Arts lorgne clairement du côté de Football Manager qu’il avait déjà cherché à concurrencer avec FIFA Manager et LFP Manager, et on ne va pas s’en plaindre.

UN POTENTIEL À DOMPTER

Si FUT (FIFA Ultimate Team) est le nerf de la guerre, d’autres modes ne sont pas en reste dans FIFA. On pense notamment aux modes "Saisons en ligne" et "Volta" – que l’on a déjà un peu abordé lors de notre précédente prise en main. Il y a également le mode "Carrière" qui permet soit d’incarner un jeune espoir et de le faire grimper jusqu’au sommet, soit de prendre les commandes d’une équipe et d’en assurer la gloire comme la pérennité. Autant le dire tout de suite : si le mode "Carrière" était déjà jugé immersif dans un passé récent, il le sera une saison de plus, grâce notamment à un renforcement de son réalisme. Dans les faits, le marché des transferts est certainement l’élément moteur de ce type de mode, avec des ajustements et des ventes à même de changer le visage de votre équipe et le cours de votre saison. Ce marché a vu ses préceptes modifiés dans cet opus, pour mieux s’adapter à la réalité du moment : si les négociations conservent les mêmes cinématiques (il serait peut-être temps d’y remédier, d’ailleurs), ces derniers intègrent désormais complètement le système de prêt et d’échange de joueurs.Dans les faits, le dirigeant du club dans lequel évolue l'une de vos cibles n’hésitera pas à vous orienter vers un échange de joueurs, si un élément de votre équipe correspond aux attentes de son club. Ce qui permet de réaliser aussi de belles affaires, avec des prix plutôt réalistes si l'on s’en tient au contexte actuel (avec ou sans COVID-19, il s’entend). Exemple : lors de nos parties, avoir Cristiano Ronaldo dans son effectif n’était pas impossible. Mais il fallait soit payer au moins le montant de son indemnité de transfert, soit la faire baisser en incluant l'un de vos joueurs. Dans d’autres cas, et selon le statut, l'âge et le contrat de votre cible, le transfert d’un joueur pourra donc être scellé un peu en-dessous de sa valeur supposée. Quant aux prêts – avec ou sans option d’achat – là aussi, tout se joue et se fixe en amont. Vous pouvez absolument tout discuter (montant du salaire, répartition du salaire entre les deux équipes, durée du prêt, montant à venir du futur transfert). Bref, négocier est un vrai régal, le tout avec une interface similaire à celle proposée dans FIFA 20, hormis les couleurs.L’autre attrait du mode "Carrière" sont les matches et leur approche qui a aussi changé en partie. Plus le temps passe, plus Electronic Arts lorgne clairement du côté de Football Manager qu’il avait déjà cherché un temps à concurrencer avec FIFA Manager et LFP Manager, et on ne va pas s’en plaindre. La simulation des matches se fait via un moteur en 2D, avec des petits pions qui rappelleront certainement des souvenirs aux adeptes de FM. Cette simulation de match est interactive : à tout moment, on peut décider de reprendre les contrôles si notre équipe ne nous satisfait pas sur le terrain. Ce choix est également suggéré lors des phases de coup de pied arrêté – accepter ou non de revoir un but, tirer un coup franc, un corner ou un penalty. Pour le coup, le suivi du match est précis (même si l'on aurait bien aimé que ce dernier jouisse d’une fonction avance rapide) avec le niveau de forme et d’endurance de vos joueurs en temps réel, ainsi que leur notation, de façon à savoir qui se cache ou non sur le terrain.



Reste enfin la gestion de groupes. On a pu apprécier le réalisme de la petite fenêtre de chat contextuelle qui permet à vos joueurs de vous interpeller et d’aborder avec vous leurs différents problèmes, ainsi que le réalisme de leurs doléances. On a aussi pu apprécier le nouveau système de calendrier qui sert surtout à ajuster le programme d’entraînement de vos joueurs, selon trois critères : leur moral (surtout influencé par leur statut, leur temps de jeu et les propos tenus à leur égard), leur état de forme et leur vivacité. Trois facteurs qu’il faudra scrupuleusement gérer chaque semaine. Outre cet aspect gestion, c’est aussi toute la politique sportive du club que l’on peut imposer, et ce, à travers la formation. L’académie du club est désormais supervisable, à travers ses jeunes pépites, que vous pourrez choisir ou non d’incorporer à votre effectif, selon la qualité de leur potentiel.

Enfin, et c’est une nouveauté à juger sur le long terme et non en quelques heures, on a pu éprouver le changement de postes des joueurs. Ce qui est intéressant, c’est que l’interface est assez fournie en matière d’informations, et montre selon le nouveau poste appris les répercussions positives ou négatives qu’il aura sur le niveau et le potentiel actuel du joueur, ainsi que leur degré d’importance. Dans le même ordre d’idée, ce changement de poste pourra aussi vous permettre de maintenir à flot vos joueurs vétérans, et ainsi ralentir en partie la baisse inévitable de leurs statistiques. En revanche, le changement, ce n’est pas maintenant, et il faudra compter sur un temps d’adaptation pour que vos joueurs assimilent leur nouveau rôle sur le terrain. Evidemment, il sera toujours temps d’en apprécier toute la saveur lors de la sortie finale, et donc, du test définitif.