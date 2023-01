F1 Manager 2022 : des ventes décevantes, le studio Frontier est en difficulté financière

Alors que la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, le studio Frontier Developments annonce dans un communiqué que son jeu F1 Manager 2022 n'a pas connu le succès escompté. Avec 600 000 exemplaires vendus depuis sa sortie en août dernier, le jeu est considéré comme une sous-performance, et le studio estime que c'est le contexte économique compliquée qui pousse les joueurs à acheter des nouvelles licences avec parcimonie. Bien sûr, comme tout le monde, le studio a profité des fêtes pour multiplier les ventes et proposer des promotions pour attirer le chaland, mais pour un jeu qui est développé en interne, c'est effectivement une grosse déception. Les responsables espère générer néanmoins un chiffres d'affaires d'environ 113 millions d'euros d'ici au 31 mai 2023, fin de l'année fiscale en cours, sachant que l'objectif initial était de 153 millions d'euros. Heureusement, le studio peut compter sur Planet Zoo et Jurassic World Evolution 2 pour renforcer son porte-monnaie, même si les ventes sont en berne. Résultat, l'action de Frontier Developments a dévissé de plus de 40% en bourse, suite à la publication de ce bilan financier.