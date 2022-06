F1 Manager 2022 tient enfin sa date de sortie, un trailer avec du gameplay pour fêter ça

F1 Manager 2022 sortira donc le 25 août prochain. C'est en effet ce qu'annonce Frontier Developments par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un nouveau trailer. Comme son nom le laisse deviner, le jeu demandera de gérer tous les aspects de notre écurie, qu'il s'agisse des pilotes, des ingénieurs, du budget, de la conception de la monoplace, et bien évidemment des courses durant lesquelles il faudra prendre des décisions cruciales en fonction du déroulement des événements. Naturellement, F1 Manager 2022 disposera d'un mode "Carrière" où l'on devra tout faire pour remonter la grille au fil des courses et gagner le respect des adversaires. Oui, un grand classique.Pour mémoire, F1 Manager 2022 est attendu sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.