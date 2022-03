F1 Manager 2022 : un jeu de gestion de Formule 1 par les créateurs de Planète Zoo

F1 Manager 2022 qui est, comme son nom l'indique, un jeu de gestion de F1 développé par Frontier Developpements que l'on connaît bien pour sa licence Planète Zoo et Jurassic World Evolution. F1 Manager 2022 sera donc la première incursion du studio britannique dans le monde des sports mécaniques et cette envie de mieux connaître les métiers qui gravitent autour de ce sport qui ne se joue pas uniquement sur les circuits. Dans la peau d'un

Le monde de la Formule 1 dans le jeu vidéo s'étend de plus en plus. Si l'on connaît les sempiternels jeux de course, voici venirdirecteur d’écurie, le joueur va devoir mener ses pilotes sur la plus haute marche du podium, sachant qu'il va falloir avoir un oeil sur à peu près tout : améliorer les véhicules, installation de course, recruter des pilotes, les pousser dans leurs derniers retranchements, gérer les ingénieurs aussi, s'occuper du budgets et des caprices des pilotes-stars. Dans le communiqué de presse, tout le monde se réjouit du partenariat, qu'il s'agisse des responsables de la Formule 1, comme des pontes de Frontier Developpements. Le contraire nous aurait évidemment étonné. Dans tous les cas, F1 Manager 2022 est attendu pour cet été sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Voici le premier teaser trailer.