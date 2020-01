Epic Games Store : Steep et Darksiders 1 & 2 offerts cette semaine, voici comment les récupérer

Pour fêter la nouvelle année, l'Epic Games Store offre cette semaine trois excellents jeux à tous ceux qui disposent d'un compte sur la plateforme de Tim Sweeney. Il est possible de récupérer le jeu de glisse Steep dans sa version basique (sans aucun des très nombreux DLC), mais aussi Darksiders 1 : Warmastered Edition, et Darksiders 2 : Deathinitive Edition. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 9 janvier à 17h, ne traînez donc pas pour ajouter ces titres à votre bibliothèque. Pour ce faire, il suffit de vous rendre sur la boutique depuis le client installé sur votre PC, et d'effectuer simplement l'achat pour 0€.