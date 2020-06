EA Sports UFC 4 aurait dû être officialisé lors de la conférence d'Electronic Arts ; en théorie, du moins. Or, l'éditeur américain est étrangement resté silencieux sur le sujet. Cela dit, quasiment tous les jeux EA Sports sont restés au placard : seuls FIFA 21 et Madden NFL 21 ont eu droit à un trailer commun célébrant la next-gen. Bref, tout ça pour dire que les fans de MMA vont devoir faire preuve de patience, puisque EA Sports UFC 4 ne sera pas annoncé avant le 12 juillet prochain, date à laquelle aura lieu l'UFC 251.



C'est en effet ce qu'indique l'affiche de l'événement qui débutera aux alentours de 4h du matin en France. On est curieux de voir les nouveautés que réserve cet opus, alors que les adeptes de Fight Night espéraient secrètement que la next-gen marque le retour de la licence.