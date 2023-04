EA sports FC : l'ex-FIFA dévoile ses premiers contours et sa première vidéo

C'était annoncé de longue date, mais ça y est, le divorce est enfin consommé. Electronic Arts et la FIFA, c'est bel et bien terminé. En ce jeudi 6 avril 2023, l'éditeur américain a décidé de révéler les premiers contours de son EA Sports FC (pour Football Club), le successeur de leur saga footballistique, vidée de toute la substance FIFA. L'objectif reconquête est donc lancée afin de garder la communauté intacte, même si EA sait parfaitement que ce sont les licences qui attirent avant tout le grand public. C'est donc un jeu d'équilibriste que va mener le géant américain, qui annonce que le gameplay sera révélé en juillet prochain. Pour l'heure, il faut se contenter d'un premier aperçu du futur du football virtuelle, qui se présente ainsi avec un nouveau logo, mais aussi une nouvelle identité graphique. EA a d'ailleurs fait le choix de ne jamais mentionner le terme football, mais de rester sur des acronymes, faisant confiance au public pour faire le lien avec le sport le plus populaire sur Terre.







Bien que la FIFA ne soit plus le partenaire privilégié, Electronic Arts annonce que la Premier League, LaLiga, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1, la WSL, la NWSL CONMEBOL et bien d'autres seront bien dans ce EA Sports FC et qu'il s'agit d'une nouvelle renaissance, comme le mentionne. Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC, dans le communiqué de presse : "Il s'agit du début de l'histoire d'EA SPORTS FC. Nous nous appuyons sur trente années de leadership et d'histoire en créant des expériences qui rassemblent la communauté du football mondial et à continuer à l'emmener vers un futur qui met le fan au centre. EA SPORTS FC sera un symbole du sport, un symbole d'innovation et de changement et nous sommes ravis d'en montrer plus à nos fans sur notre futur en juillet."









Dans ce premier teaser révélé sur les réseaux sociaux d'Electronic Arts, on, se rappelle l'évolution du football au sein de l'éditeur, des premiers design pixellisés au rendu photoréaliste des récents FIFA. La culture du football sera ainsi célébrée sous toutes ses formes et ce sont ces angles isométriques du premier jeu en version 8-bit qui ont été repris pour le logo du jeu. EA veut aussi rassurer les joueurs en précisant que EA Sports FC aura accès à plus de 19,000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, mais aussi le soutien de plus de 300 partenaires dans le monde, qui mettra aussi le football féminin et le football amateur en avant. Vivement juillet donc.