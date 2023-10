EA Sports FC 24 : c'est un succès commercial, EA n'a pas besoin du nom "FIFA"

Plus d'un million d'exemplaires vendus uniquement au Royaume Uni pour sa semaine de lancement, EA Sports FC 24 est ce qu'on peut dire un joli succès. Dans le détail, c'est 924 000 copies vendues en digital et 150 000 exemplaires en version physique. Beaucoup craignait une chute d'intérêt depuis la fin de la collaboration entre EA et la FIFA, mais force est de constater que l'éditeur américain a su faire la passation avec brio. Il faut dire que les moyens ont été déployés pour faire connaître la marque dans le monde entier, avec des soirées de lancement où les plus grands footballeurs ont relayé le nom un peu partout. Ce joli score permet à EA Sports FC 24 de faire mieux que le lancement de Hogwarts Legacy en Grande Bretagne, ce qui prouve que Electronic Arts n'a plus besoin de la FIFA pour vendre son jeu. Il reste maintenant à connaître les chiffres dans les autres pays du monde entier, notamment en France, pour savoir si le succès est total ou localisé. On vous tient au courant.