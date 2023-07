EA sports FC 24 : la jaquette du jeu sujette à des moqueries, elle est même qualifiée de gênante

On le sait depuis un moment déjà, la FIFA a mis un terme au partenariat qui le reliait à Electronic Arts depuis plusieurs décennies, pour des raisons qui n'ont pas été révélées, mais qui marque sans doute l'envie pour la fédération sportive de marquer le changement. En attendant de savoir quel est l'éditeur (et le studio) qui va se charger de développer le prochain "vrai FIFA", Electronic Arts continue de jouer la carte de la séduction pour essayer de garder un maximum les joueurs qui achetaient FIFA en masse chaque année. Après avoir commencé à teaser sur les réseaux sociaux et révéler quelques chiffres rassurants il y a quelques mois du tye "EA Sports FC aura accès à plus de 19,000 joueurs sous licence complète, 700 équipes, 30 ligues, mais aussi le soutien de plus de 300 partenaires dans le monde, qui mettra aussi le football féminin et le football amateur en avant", voilà que la campagne promotionnelle monte d'un cran et nous propose de découvrir la première bande annonce officielle, mais aussi la cover qui a été choisie pour figurer sur la jaquette du jeu. Et une chose est sûre, Electronic Arts ne s'attendait sans doute pas au bad buzz qui allait suivre.







En effet, depuis quelques heures, les internautes commencent à pointer du doigt les graphismes et notamment la modélisation des joueurs qu'on aperçoit notamment sur la jaquette. Le résultat est loin de faire l'unanimité, au point même d'être le sujet de moqueries sur Twitter où chaque joueur fait l'objet d'une analyse minitieuse. Il est vrai que visuellement, l'ensemble jure pas mal. Entre cette envie pour Electronic Arts de vouloir prouver qu'en perdant la licence FIFA, ils ont réussi à conserver les meilleurs joueurs du monde entier, et le besoin de garder le sourire, au point de l'afficher sur chaque joueur de la cover, il y a de quoi se taper une belle barre de rire, n'ayons pas peur des mots. Les Sims, GTA version wish, regard gênant, les missiles fusent sur Twitter pour mettre en avant ce côté Uncanny Valley dont est frappé cette jaquette inattendue. De la modélisation hasardeuse jusque dans le choix artistique de la jaquette, la gênance est à son paroxysme et en ces temps d'actualité estivale bien calme, l'occasion de rire à gorge déployée.





I don't see the difference pic.twitter.com/SZ81z2Ldbv — Monica (@monicayxz) 10 juillet 2023





Zidane sur la cover de Ea Sports Fc pic.twitter.com/ZcvOpj1Vzr — younna (@jv_younna) 10 juillet 2023





Zinedine Zidane w EA Sports FC. 😂



Wygląda jak postać z Simsów. Tragedia. #EASportsFC24 pic.twitter.com/ljCwj24zfw — Asator (@asatorfury) 10 juillet 2023





Pirlo is lost pic.twitter.com/3KBxHiP6zG — Hype Your Games (@HypeYourGames) 10 juillet 2023





La sortie de EA Sports FC 24 est attendue pour le 24 septembre sur PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, et un livestream le 13 juillet à 18h30 est également prévu où une keynote de plusieurs dirigeants et porte-parole, d’invités spéciaux permettra d'en savoir plus sur le jeu.