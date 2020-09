Dreamhaven : un éditeur créé par le cofondateur de Blizzard, deux studios de développement ouverts

Chris Sigaty, Eric Dodds et Alan Dabiri, anciennes têtes pensantes sur Hearthstone également, mèneront la barque au sein de Secret Door.





Mike Morhaime n'est pas n'importe qui dans le milieu du jeu vidéo. Pour ainsi dire, il s'agit tout de même du cofondateur de Blizzard Entertainment, dont il fût également le PDG, et est donc à l'origine d'une des sociétés les plus influentes de l'industrie : aujourd'hui, l'Américain se lance dans une toute nouvelle aventure et celle-ci se nomme Dreamhaven, une société d'édition fraîchement dévoilée.Basée à Irvine, en Californie juste à côté de Los Angeles, l'entreprise a également ouvert deux studios de développement, Moonshot Games et Secret Door. "Je suis ravi de faire équipe avec des personnes aussi talentueuses qui se soucient profondément des jeux et de leurs communautés. J'ai toujours cru au pouvoir des jeux à rassembler les gens indépendamment de leur origine ou de leurs frontières. Avec Dreamhaven, nous sommes impatients de créer et de partager de nouvelles expériences avec les joueurs du monde entier" a déclaré Mike Morhaime depuis le site officiel de l'organisation.Car effectivement, le CEO s'est épaulé de personnes compétentes : Jason Chayes, l'ancien producteur exécutif de Blizzard, sera à la tête de Moonshot Games avec, en renfort, l'ex-directeur de Starcraft II Dustin Browder et l'ex-directeur créatif de HearthStone Ben Thompson.Malheureusement, on ne sait pas encore de quels projets ces firmes accoucheront : pour cela, il va falloir patienter encore un peu.