Dragon Ball Xenoverse 2 : Jiren (Full Power) débarque dans le jeu, un trailer de gameplay bien nerveux

Cinq ans déjà que Dragon Ball Xenoverse 2 est sorti et il continue encore et toujours de proposer du contenu pour celles et ceux qui y jouent encore. Bandai Namco Entertainment nous fait en effet savoir que Jiren reviendra prochainement à travers un nouveau Legendary Pack 2 qui sera disponible dès cet automne. Alors oui, Jiren avait déjà intégré le jeu en 2018 via un DLC, mais cette fois-ci, c'est sous sa forme "Full Power" qu'il sera disponible. Plus énervé, plus musculeux et surtout plus puissant, cette nouvelle itération du guerrier de l'Univers 11 ne sera d'ailleurs pas tout seul lors de la sortie de ce nouveau Legendary Pack 2, puisqu'un autre personnage est teasé à la fin de la vidéo. Il s'agit ni plus ni moins que de Gogeta dans sa version de base, issue du film Dragon Ball Super Broly. On voit en effet Vegeta et Son Goku faire la danse de la fusion, avec cette pose iconique et ridicule du Prince des Sayajins.