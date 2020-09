DOOM 64 : une version boîte annoncée sur Switch et PS4 avec un bien joli collector

Après s'être déjà proposé en digital, le mythique DOOM 64 n'a pas encore dit son dernier mot. Grâce au chouette et talentueux éditeur Limited Run Games, le portage HD du FPS de 1997 aura également droit à sa version physique sur Switch et PlayStation 4 comme la firme vient tout juste de l'annoncer : il y a aura donc une version "normale" avec simplement le jeu sur Blu-Ray ou cartouche et ensuite une "Classic Edition", un véritable collector avec une boîte façon Nintendo 64, une fausse cartouche stylisée, un poster réversible et un livret avec les commentaires des développeurs. Cette ultime version sera commercialisée à 54,99 dollars : pour le simple jeu en boîte, on attend encore un premier prix.Si vous êtes intéressés, sachez que les précommandes débuteront le 25 septembre à 16h, heure française. Comme d'habitude chez cet éditeur et pour ce genre d'offre, il n'y en aura pas pour tout le monde, alors faîtes vite !