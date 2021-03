DOOM 3 VR Edition : un trailer bien glauque pour fêter la sortie sur PS4 en réalité virtuelle

DOOM 3 : VR Edition est désormais disponible sur PS4, à condition d'avoir un PlayStation VR fonctionnel. Sony et Bethesda nous le font savoir en publiant le trailer de lancement d'un jeu qui a certes vieilli techniquement et visuellement parlant, mais dont l'ambiance oppressante est resté intacte. C'est par ce prisme que les éditeurs nous prennent par les sentiments, sachant que des améliorations techniques ont quand même été apportées à cette édition en réalité virtuelle. On rappelle que côté contenu, DOOM 3 : VR Edition intègre DOOM 3 et ses deux extensions que sont "Resurrection of Evil" et "The Lost Missions". Allez, place à la vidéo.





Annoncé au tout début du mois de mars 2021 sans que personne ne le voit arriver,