DOOM 3 : le jeu annoncé sur PS4 et PS5, une vraie boucherie pour le 1er trailer

DOOM 3 : VR Edition sur PS4 et PS5 (grâce à la rétrocompatibilité). Bien évidemment, il sera préférable d'être équipé du PlayStation VR pour (re)découvrir cet épisode sorti en 2004. Comme on pouvait s'y attendre, les développeurs ont profité des technologies actuelles pour améliorer le rendu graphique et sonore de l'époque. Voilà pourquoi ça parle de shaders, de textures plus consistantes, et d'effets sonores revus.



Côté prise en main, les vieux de la vieille auront également droit à quelques ajouts leur "permettant notamment d’observer dans les coins, de mettre à profit la détection de mouvements pour orienter leurs tirs avec des armes équipées d’une torche, de faire rapidement volte-face pour surprendre les démons qui se faufilent dans leur dos, ou encore de consulter en un instant leur santé, leur armure et leurs munitions restantes sur un écran fixé à leur poignet."



Enfin, pour ce qui est du contenu, il est mentionné que DOOM 3 : VR Edition comprendra DOOM 3 et ses extensions "Resurrection of Evil" et "The Lost Missions". Au total, on nous promet une quinzaine d'heures de jeu. Rendez-vous le 29 mars prochain.





Sans crier gare, Bethesda Softworks annonce via un communiqué officiel la sortie prochaine de