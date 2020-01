Disintegration : les dates de la bêta sont enfin connues, voilà tout ce qu'il faut savoir

Marcus Lehto (co-créateur de Halo) ne dispose toujours pas de la moindre date de sortie.

Si l'on savait déjà que Disintegration ferait l'objet d'une bêta, on en ignorait encore les modalités. Private Division s'est enfin décidé à lâcher le morceau : la bêta fermée aura lieu les mardi 28 et mercredi 29 janvier de 17h à 9h sur PS4, Xbox One et PC. Cette version d'essai permettra de découvrir deux des trois modes multi qui seront disponibles au moment de la sortie du jeu."Dans Récupération, le premier mode de jeu, les joueurs s'affrontent en deux tours intenses au cours desquels une équipe tente de livrer une charge qui ne peut être transportée que par son équipage au sol, pendant que l'autre équipe se défend, est-il indiqué dans le communiqué. Dans le deuxième mode de jeu, Contrôle, deux équipes tentent de s'emparer de plusieurs points névralgiques. Les joueurs doivent s'assurer que leur équipage au sol est en vie et dans la zone, car c'est la seule façon d'accumuler des points et de gagner le match. Les joueurs de la bêta auront accès à sept des équipages uniques du jeu final, tels que le Tech Noir, qui augmente les dégâts, ou le Warhedz lanceur d'ogives."Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, on apprend que la bêta publique se déroulera dans la foulée, c'est-à-dire les 31 janvier et 1er février, toujours sur les trois supports. Les inscriptions sont ouvertes à cette adresse . Enfin, on rappelle que le nouveau jeu de