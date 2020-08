DiRT 5 : du gameplay avec une Aston Martin sur un circuit de glace

Codemasters nous dévoile un nouveau trailer pour DiRT 5 dans lequel on découvre du gameplay tiré du mode Ice Breaker du jeu. Ici, les joueurs vont devoir maîtriser de grosses cylindrées sur des circuits courts et dont la surface est intégralement couverte de glace. Vous l'avez compris, il faudra être un sacré spécialiste du drift, et être particulièrement délicat sur les commandes, afin de pouvoir espérer réaliser un bon temps, sans finir en tête-à-queue. Pour chasser les températures glaciales, DiRT 5 nous fera voyager vers de nombreuses destinations aux températures plus que fraîches, comme le détroit de l'East River à New York, la Norvège, ou encore le Népal. Rappelons que DiRT 5 sortira le 9 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.