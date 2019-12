Digimon Survive : nouvelles images colorées pour le tactical RPG

Prochain volet de la saga, Digimon Survive s'inscrira sous la forme d'un J-RPG traditionnel, s'appuyant sur des zones quadrillées et de nombreux embranchements scénaristiques annoncés. De plus, la narration prendra une part importante avec de nombreuses cinématiques et dialogues, lesquelles s'affichent aujourd'hui par une nouvelle poignée d'images toutes fraîches saupoudrées de gameplay.On rappelle que nous avons déjà eu droit à un trailer quelques mois plus tôt et que, oui, le jeu est bel et bien prévu en France en 2019. Toutefois, on imagine que la localisation prendra son temps et que les Japonais y auront droit avant nous. C'est la vie.