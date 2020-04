Digimon Survive : mauvaise surprise concernant la sortie et le développement, il va falloir être patient

Witchcraft. Mieux encore, il prendra la forme d'un tactical-RPG ambitieux et se fait particulièrement attendre : Bandai Namco annonçait donc une sortie pour 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch pour le plus grand bonheur des fans... jusqu'à ce que la pandémie du coronavirus oblige l'éditeur à revoir ses plans.On apprend donc que Digimon Survive est repoussé à une date indéterminée, et pour cause : le développement a été carrément rebooté. En voilà une, de nouvelle bien fâcheuse qui, nous l'espérons, n'empêchera la firme de dévoiler plus concrètement son projet dans les prochains mois, lui qui était de toute façon très discret.