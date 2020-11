Deathloop : le jeu tient sa date de sortie sur PS5, le PlayStation Store crache le morceau

N'oublions pas que Deathloop devait, à l'origine, débarquer cette année sur la console next-gen de Sony Interactive Entertainment, mais la COVID-19 en a décidé autrement. Enfin, le jeu est également attendu sur PC, et il serait étonnant que la machine favorite de Bill Gates ne soit pas servie en même temps que la PS5.



est un FPS où deux assassins rivaux se retrouvent piégés dans une mystérieuse boucle temporelle sur l'île de Blackreef, et sont donc condamnés à répéter la même journée pour l'éternité. Dans la peau de Colt, le joueur doit briser ce cycle infernal en assassinant huit cibles clés avant que la journée ne recommence. A l'instar de du commandant William (Tom Cruise) dans le film Edge of Tomorrow, il faudra essayer différents itinéraires à chaque boucle, tout en mettant la main sur des armes et des aptitudes spéciales.N'oublions pas que Deathloop devait, à l'origine, débarquer cette année sur la console next-gen de Sony Interactive Entertainment, mais la COVID-19 en a décidé autrement. Enfin, le jeu est également attendu sur PC, et il serait étonnant que la machine favorite de Bill Gates ne soit pas servie en même temps que la PS5.

Deathloop sera disponible sur PS5 à partir du 21 mai 2021. C'est en effet ce qu'indique le PlayStation Store qui, tant qu'à faire, révèle l'existence d'une Digital Deluxe Edition. Contre 89,99€, elle contiendra le jeu, des bonus in-game (l'arme Fossoyeur Transtar, l'arme unique Tribunal Anti-nanti, l'arme unique Canon .44 karat, les skins Trouble-Fête pour Colt et Femme fatale pour Julianna, deux breloques), ainsi que des morceaux tirés de la bande originale. Quant à l'édition standard, elle coûtera 69,99€. Bien évidemment, ceux qui décideront de précommander le jeu se verront remettre, en plus, l'arme unique Machette du Protecteur Royal (exclusive à la PS5), la skin Aviateur des Tempêtes pour Colt, et une breloque.On rappelle que Deathloop