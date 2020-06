Deathloop : le nouveau FPS des créateurs de Dishonored se dévoile, du gameplay brutal sur PS5

Annoncé lors de l'E3 2019, DeathLoop n'avait depuis pas donné signe de vie. C'était bien évidemment sans compter sur le show PS5 organisé ce jeudi par Sony qui vient de révéler aux yeux du monde entier à quoi ressemblera ce nouveau jeu d'Arkane Studios, du moins un peu plus concrètement qu'avec un trailer en CGI : ici, place à du gameplay, du vrai, en 4K et en 60FPS avec de jolies gerbes de sang et un concept franchement intéressant.Car dans DeathLoop, il s'agit de tuer avec style et aisance tout en s'appuyant sur la mécanique bien précise du rewind et de la boucle temporelle, permettant de revenir sur ses pas et de corriger ses erreurs. On notera la possibilité de se téléporter facilement à la Dishonored (normal, ce sont les mêmes auteurs), de s'infiltrer avec une létalité exemplaire et de jongler avec les flingues impunément. Bref, un gameplay qui a du mordant et ce dans une esthétique funky croustillante : DeathLoop arrivera sur PS5 (et sûrement sur les autres plateformes) en "fin d'année 2020", soit peut-être en même temps que la nouvelle console de Sony elle-même.