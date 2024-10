Death Note : un jeu vidéo arrive sur PS5 et PS4, il a fuité, premiers détails

Death Note va faire l'objet d'une adaptation en jeu vidéo, c'est quasi officiel. C'est en effet le Taiwan Digital Game Rating Committee qui a listé le jeu dans ses colonnes sous le nom de Death Note : Killer Within pour une sortie sur PS5 et PS4, mais à une date encore inconnue. Ce n'est pas la première fois que le nom de Death Note : Killer Within apparaît sur les internets, puisqu'en juin 2024, le jeu était apparu sur les registres de commercialisation de produit de l'EUTM, qui recense les items qui seront commercialisés en Europe. Dans tous les cas, ce n'est pas une surprise, étant donné que c'est Bandai Namco Entertainment qui est cité comme éditeur, et quand on sait à quel point enchaîne les adaptations de mangas/animés des années 2000 ces derniers temps pour la nostalgie, il est assez logique de voir revenir Death Note sous ce format.