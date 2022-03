Crusader Kings III sort aujourd'hui sur PS5 et Xbox Series, voici le trailer de lancement

Crusader Kings III s'est longuement préparé pour sa sortie sur consoles, mais le grand jour est arrivé et Paradox Interactive nous propose de visionner le trailer de lancement. Ce dernier retrace ce qui nous attend dans le jeu, mais ne parle pas vraiment des ajouts apportés par ces versions consoles. Pourtant, on sait que sur PS5 et Xbox Series,

Sorti sur PC il y a 2 ans maintenant où il a réussi à générer plus de 2 millions de ventes,Crusader Kings III dispose d'une interface et de contrôles adaptés à la manette, avec une navigation plus fluide grâce aux gâchettes et aux sticks analogiques. D'ailleurs, sur PS5, les joueurs vont pouvoir profiter des fonctionnalités de la DualSense, avec une notion de stress à gérer dans le jeu. Plus le personnage n'est pas à l'aise et plus il sera difficile d'appuyer sur les gâchettes qui feront de la résistance. Sur Xbox Series X|S, une fonction a été mise en place pour permettre aux joueurs de passer du jeu à des applications comme YouTube, pour aller regarder un tutoriel par exemple. Bien sûr, cette version console profitera aussi des capacités des disques durs pour proposer des temps de chargements réduits et ne pas casser l'immersion. Allez, place à la bande annonce de lancement, et quelques screenshots aussi.