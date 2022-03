Crusader Kings III : c'est 2 millions de ventes, Paradox Interactive remercie les joueurs

Sorti en septembre 2020, Crusader Kings III vient de franchir le seuil des 2 millions de ventes. Une très belle performance qui rend son éditeur, Paradox Interactive, euphorique et qui nous partage leur joie à travers cette bonne nouvelle. C'est Alex Oltner, le game director sur le jeu, qui a décidé de s'exprimer à la presse pour expliquer combien ces ventes sont un moteur pour toute l'équipe de développement :





Deux millions c'est une étape extrêmement importante pour l'équipe de Crusader Kings. Cela montre toute la confiance de la communauté, et nous sommes ravis que notre jeu rencontre un tel succès. C'est une bonne chose pour nous bien sûr, mais aussi pour les jeux de stratégie en général, à mon sens. Nous avons de grandes idées pour l'avenir de Crusader Kings III, et cela fait plaisir de savoir que de nombreuses personnes continueront à nous accompagner dans ce voyage.

Cette bonne nouvelle intervient d'ailleurs à quelques jours de la sortie des versions consoles du jeu, le titre étant prévu sur PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One, sachant qu'il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass. Une belle occasion de faire découvrir le jeu à un public plus large, moins connaisseur, et qui pourrait bien tomber amoureux des jeux de stratégie à ambiance médiavale. Paradox Interactive en profite pour préciser que le DLC "Royal Court" a lui aussi été un succès populaire, puisqu'un million d'exemplaires ont déjà été écoulés. Cette extension apporte de nouvelles options pour gérer son royaume depuis sa propre salle du trône, ainsi que de profonds changements pour le système de culture du jeu, mais aussi des artefacts à collectionner. Et c'est sans doute ce qui a plus au public connaisseur.