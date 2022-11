Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : plus qu'un remaster, la vidéo comparative PS5 vs PSP

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion fera partie des jeux qui vont clôturer l'année 2022, sans doute l'une des plus imposantes en matière de sorties pendant la période Thanksgiving / Noël. Les éditeurs dégainent de partout, notamment du côté de Square Enix qui multiplie les sorties, entre Triangle Strategy, Valkyrie Elysium, Dragon Quest Treasures et ce Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, les amateurs de J-RPG ont de quoi être comblés. Dans la dernière vidéo consacrée à Crisis Core Final Fantasy VII Reunion justement, Square Enix tient à préciser que le jeu est bien plus qu'un remaster, et nous le prouve en comparant des images de la version originale sortie sur PSP en 2008 avec celle de 2022 sur PC et consoles next gen. On passe alors d'une résolution 480x272 sur PSP à de la 4K, soit 63 fois plus de pixels qu'il y a 14 ans. L'éditeur japonais en profite pour rappeler que le jeu tournera aussi jusqu'à 120 images par seconde sur PC. Mais au-delà des graphismes qui ont été réhaussés, on apprend que la

Attendu pour le 13 décembre,bande originale a aussi été réarrangée, que les dialogues ont été doublés en anglais et en japonais, et que le système de combat a été grandement amélioré. Vivement le 13 décembre prochain pour tester tout cela de nous-mêmes.