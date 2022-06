Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : le jeu PSP va revenir dans une version remastérisée, un trailer de gameplay en 4K

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion est prévue pour cette fin d'année.





Si Square Enix prépare bien la suite de Final Fantasy VII Remake (qui sera finalement une trilogie), l'éditeur japonais a également décidé de proposer quelques remasters histoire de remettre quelques vieux titres au goût du jour. Et pourquoi ne pas se focaliser sur l'histoire de Zack Fair qui avait eu droit à son heure de gloire il y a 15 ans avec Crisis Core Final Fantasy VII sorti sur PSP ? Le jeu sorti en 2007 sur la console portable de Sony reviendra donc dans un nouvel écrin, avec la particularité de ne pas être exclusif à la PS5, puisqu'il sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et même Nintendo Switch. Square Enix a annoncé de gros changements avec des modèles 3D améliorés, des dialogues entièrement doublés et des arrangements musicaux, histoire d'en prendre plein les oreilles. Le trailer révèle des séquences de gameplay et révèle plusieurs membre du SOLDAT tels que Zack Fair, Sephiroth, Angeal, Aerith et Genesis. La sortie de