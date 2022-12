Test Crisis Core Final Fantasy VII Reunion : les notes sont tombées, c'est correct

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

La sortie den'est pas attendue avant le 13 décembre prochain, mais Square Enix a donné son feu vert pour la publication des tests plus d'une semaine avant sa commercialisation. Forcément, premier réflexe, on se rend sur Metacritic pour voir la note moyenne obtenue, et le verdict est plutôt correct. Avec 77% comme Metascore, établi avec 47 reviews, ce remaster du jeu sorti en 2007 sur PSP a tout de même divisé plusieurs médias. Si tout le monde s'accorde à dire que visuellement, c'est très réussi, beaucoup estime qu'en termes de gameplay, on est resté sur des bases old school, ce qui empêche l'expérience d'être aussi plaisante qu'on aimerait l'imaginer. Il faut dire qu'en 15 ans, les codes du jeu vidéo ont évolué et proposer des remasters sans faire évoluer un minimum le gameplay sans assouplir certaines mécaniques, ça devient très vite compliqué. En attendant notre verdict à nous, voici un panaché des notes obtenues dans le monde.



JEUXACTU : test et note à venir

Noisy Pixel : 9.5/10

Player 2 : 9.1/10

CG Magazine : 9/10

Areajugones : 9/10

Shacknews : 9/10

Hey Poor Player : 9/10

The Games Machine : 8.8/10

JV : 17/20

Atomix : 8.5/10

LevelUp : 8/10

IGN France : 8/10

Vandal : 8/10

VG24/7 : 8/10

Gamespot : 8/10

Meristation : 7.8/10

God is a Geek : 7.5/10

The Gamer : 7/10

Gameblog : 7/10

GameSpew : 7/10

The Enemy : 6/10

Screen Rant : 6/10

GamesRadar+ : 6/10

VGC : 6/10

Digital Trends : 6/10

Metro Game Central : 4/10