Crayta : un 1er trailer pour ce Minecraft-like exclusif à Stadia, à mi-chemin entre Fortnite et Dreams

eamington Spa, en Angleterre, dépeint ainsi son bébé comme "une plateforme collaborative de création et de publication de jeux" dans laquelle il est possible d'édifier toutes ses idées au travers d'un éditeur de niveaux ultra-simple à prendre en main : fait tout particulier, les "Créateurs" pourront même être rémunérés grâce à un prix mensuel qu'il faudra bien évidemment mériter et décrocher.Un concept qui n'est pas sans rappeler Dreams, du studio également britannique Media Molecule, ou un certain Minecraft que l'on ne présente plus : un "gigantesque bac à sable", "puissant" et bien plus "permissif" que les jeux du genre comme l'aime décrire Fernando Melo, fondateur de Unit 2 Games.Avec cette exclusivité à venir cet été sur Stadia, Google entend bien se faire entendre dans le genre très populaire des titres communautaires. Tentés par l'expérience ? En voici une première bande-annonce colorée.