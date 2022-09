Conan Exiles : la mise à jour 3.0 est lancée, un nouveau trailer pour Age of Sorcery

Après plusieurs mois de teasing et de présentation, la mise à jour 3.0 de Conan Exiles est désormais effective. Depuis quelques heures donc, il est possible de lancer cette nouvelle version du jeu et de profiter de tout l'aspect sorcellerie qui va apporter une autre dimension au jeu de Funcom. Rappel pour les réfractaires, il s'agit d'une mise à jour totalement gratuite qui va permettra non seulement de pouvoir faire usage de sorts de magie, mais aussi de rééquilibrer le système de jeu de manière générale. De plus, via une interface de jeu flambant neuve, il est désormais possible d'élever les forteresses plus rapidement grâce notamment à une nouvelle interface de construction et au mode créatif. D'ailleurs, au moment de repartir sur la création d'un personnage, il est possible d'opter pour le sorcier avec pouvoirs, le barbare classique ou carrément mélanger les deux. Funcom précise pour finir que si l'update est entièrement offert, de nombreux ajouts cosmétiques payant ont été ajoutés, ce qui permettra de soutenir leur travail et leurs efforts. Allez hop, voici le trailer de lancement qui va avec.