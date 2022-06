Conan Exiles : la mise à jour 3.0 va intégrer de la sorcellerie dans le jeu, tous les détails

Sorti il y a déjà 4 ans déjà, en 2018, Conan Exiles poursuit son extension et va accueillir d'ici quelques mois sa plus grosse mise à jour, la 3.0. Intitulé "Age Of Sorcery", cet update massif va principalement introduire la notion d'épée et de sorcellerie, un thème que les développeurs de Funcom ont toujours voulu intégrer pour que l'univers de Howard. Néanmoins, la sorcellerie aura un aspect moins fantaisiste que les autres jeux du même genre, mais plus sinistre et malfaisante, quitte à paraître moins impressionnant sur le plan visuel. Il sera néanmoins possible de créer des sorts de magie en utilisant différents mots de pouvoir, ce qui impliquera en contre-partie de sacrifier une partie des forces vitales pour lancer des sorts mortels et invoquer des créatures diaboliques. Mais la sorcellerie implique aussi des rituels, qui seront traduits dans le jeu par des cérémonies de création. Il faudra en effet utiliser son atelier d'artisanat pour créer pratiquer des rites magiques. Il faudra donc faire couler le sang d'un sacrifié pour avoir accès à son atelier et obtenir l'objet qui a été crafté. Parmi les rituels mis à disposition, il y a la nécromancie qui permet de faire appel à des morts-vivants et même des montures zombies. Il y a aussi la possibilité de créer des zones de téléportation pour voyager plus facilement.Funcom en a profité pour revoir son système d’attributs et d’améliorations, tout comme l'interface qui a été repensée pour se montrer plus simple dans la navigation, aussi bien pour les utilisateurs claviers comme manettes. Bien sûr, qui dit mise à jour, dit nouveautés cosmétiques et Age of Sorcery permettra d'obtenir des bonus cosmétiques inédits, afin d'enrichir le jeu et son contenu. La mise à jour 3.0 "Age of Sorcery" est attendue pour le troisième trimestre 2022 et Funcom continuera à en parler bien évidemment.