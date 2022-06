Code To Jin Yong : le Wu Xia Pian débarque en jeu vidéo avec l'Unreal Engine 5, ça envoie du bois !

On le sait depuis quelques années, la Chine est désormais un pays qui est en train d'émerger en termes de jeux vidéo, avec de nombreux studios qui ont cessé d'être les petites mains des studios américains et japonais, pour produire et créer leurs propres jeux. Si l'on attend tous l'arrivée de Black Myth Wukong, un autre titre va sans doute attirer l'attention du public occidental. Ce jeu, c'est Code : To Jin Yong, un Action-RPG en monde ouvert développé par les Chinois de LIGHTSPEED STUDIOS et édité par Tencent Games. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est développé avec l'Unreal Engine 5 et qu'il reprend un genre bien apprécié du public chinois, le Wuxia, soit en d'autres termes les fameux romans d'arts martiaux. Au cinéma, le Wu Xia Pian a quelque chose d'ancré dans la culture chinoise et au cinéma, le grand public occidental a pu le découvrir avec Tigre & Dragon de Ang Lee, Hero de Zhang Yimou ou bien encore Le Secret des poignards volants du même réalisateur.







Pour Code To Jin Yong, les développeurs de LIGHTSPEED STUDIOS se sont inspirés des écrits de Jin Yong, un écrivain ultra célèbre en Chine pour ses romans de capes et d'épées, décédé en 2018, et dont l'héritage va se retrouver dans ce jeu prévu sur PC et consoles next gen'. Pour le moment, l'histoire autour du jeu reste assez mystérieuses, mais on nous promet quelque chose liés aux personnages de Yang Guo, Guo Jing et Linghu Chong, sachant qu'il y aura de l'exploration et beaucoup de magie. Les développeurs ont eu recours à des experts en arts martiaux pour le jeu, notamment en ce qui concerne la motion capture, avec la promesse de mouvements et de poses fidèles au Wu Xia Pian. En termes de gameplay, Code To Jin Yong semble poposer des combats ultra dynamiques qui reposent sur des coups puissants, aussi bien au corps-à-corps qu'à distance, avec la possibilité de balancer des projectiles. Bien sûr, il sera possible de contrer ses attaques et d'attendre aussi le moment opportun pour contre-attaquer, quitte à breaker l'adversaire. Le jeu ne semble pas lésiner sur les équives, les parades, mais aussi les attaques aériennes pour mieux surprendre l'ennemi. On note aussi la possibilité de faire appel à des invocations pour frapper encore plus fort si nécessaire et quand cela est possible ; il faudra s'attendre à une jauge à remplir...













Mais Code To Jin Yong n'est pas qu'un simle jeu, c'est aussi un projet d'envergure pour Tencent Games qui souhaite immortaliser la culture de Wuxia, notamment celle de Jin Yong dans l'art numérique. Aussi, LIGHTSPEED STUDIOS a lancé en parallèle le projet "Jin Yong Wuxia Landmarks", dans lequel l'équipe de développement va créer davantage de rendus numériques de ces points de référence et de les recréer par la suite dans Code : To Jin Yong. Pour l'heure, le jeu n'a pas de date de sortie, mais on imagine que ça cravacher dur dans les studios chinois pour faire briller le jeu vidéo du pays du milieu à l'international... C'est Christophe Gans qui va être ravi !