Close to the Sun : le jeu est offert sur l'Epic Games Store, profitez-en

Publié l'année dernière sur PC et consoles, Close to the Sun s'était fait remarquer pour sa ressemblance frappante avec BioShock : on devait ainsi s'enfoncer dans l'Helios, un bateau gigantesque dans lequel Nikola Tesla, légèrement mégalomane, s'était attelé à des expériences scientifiques ayant mal tourné. Un jeu d'ambiance intéressant mais perfectible : néanmoins, difficile de cracher dessus quand Epic se met à nous l'offrir.Le titre du studio italien A Storm in a Teacup fait ainsi partie des nouveaux softs offerts cette semaine sur l'Epic Games Store : pour le récupérer, il suffit d'ajouter le produit à son panier depuis son compte personnel... et d'y jouer quand bon vous semble. Simple comme bonjour.