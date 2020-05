Chorus : le jeu de vaisseau spatial s'annonce dans une magnifique vidéo sur Xbox Series X

Parmi les petits nouveaux présentés lors du dernier Inside Xbox, Chorus a particulièrement retenu l'attention : jeu de combat et d'exploration en vaisseau spatial développé par Fishlabs et Deepsilver (ce dernier portant également la casquette d'éditeur), celui-ci nous place dans la peau de Nara, une pilote expérimentée ne faisant qu'un avec le Berseker, un engin volant redoutable et majestueux.En quête de rédemption, notre héroïne s'en ira parcourir la galaxie à travers temples mystiques, stations spatiales et planètes meurtries et récupera de quoi upgrader son destrier volant : pour le moment, le titre est prévu en 2021 sur PS5, PS4, Stadia, Xbox One et surtout Xbox Series X, plateforme sur laquelle il sera optimisé comme le montre ce trailer en temps réel. Plutôt chouette, non ?