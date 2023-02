Chef Life : le jeu de cuisine de Nacon et Cyanide s'offre un dernier trailer

C'est aujourd'hui que sort Chef Life : A Restaurant Simulator, et comme c'est souvent le cas dans le milieu du jeu vidéo, le titre de Nacon et des studios Cyanide s'offre un dernier trailer pour la route, la fameuse bande annonce de lancement. On a donc droit à un résumé du concept de cette simulation de cuisine, qui va nous initier à l'art de la table, avec des recettes de grands chefs à réaliser. Mais ce n'est pas tout, il va aussi falloir séduire les plus grands gourmets pour ensuite être sélectionné par le Guide MICHELIN et même se voir remettre ses célèbres distinctions culinaires. Pour ce faire, il faut être iréprochable, aussi bien dans sa cuisine que dans son service, tout sera pris en compte. Comme dans la vraie vie, les joueurs vont devoir se préparer à la venue d’un inspecteur anonyme du Guide MICHELIN qui va goûter les plats et juger la tenue du restaurant. Il y a évidemment une ribambelle de recettes à réaliser et on peut en voir quelques exemples dans le trailer de lancement.



La sortie de Chef Life : A Restaurant Simulator est donc effective depuis aujourd'hui, jeudi 23 février 2023 sur PC et toutes les consoles du marché, sans la moindre exception.