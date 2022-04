Chef Life A Restaurant Simulator : la cuisine française à l'honneur dans le nouveau jeu de Cyanide

Chef Life : A Restaurant Simulator fait son retour au coeur de l'actualité grâce à une nouvelle vidéo que Nacon a lâché sur sa chaîne YouTube. Non seulement c'est l'occasion de faire une piqûre de rappel pour les gens - comme nous - qui seraient passés à côté de l'annonce il y a un mois, mais aussi de montrer quelques images en plus de ce Top Chef version jeu vidéo. Dans ce simulateur de chef cuistot, on va apprendre à cuisiner les plus grandes recettes de la gastronomie française (75 au total), dont la blanquette de veau, le pot-au-feu, le canard à l'orange, le boeuf bourguignon ou bien encore le croque-monsieur. L'objectif est en effet de progresser, de faire prospérer son restaurant aussi, mais de séduire le Guide Michelin qui sera là pour attribuer des notes si l'on réussit à se surpasser. De la sélection, la préparation, la découpe et la cuisson des ingrédients, au dressage de l’assiette et à son assaisonnement, tout doit être parfaitement exécuté pour satisfaire les clients, sachant que la décoration des lieux fait également partie intégrante de l’expérience, grâce aux multiples options de personnalisation offertes dans le jeu.





Révélé le mois dernier à la surprise générale,La sortie de Chef Life : A Restaurant Simulator est programmée pour le 6 octobre sur PC, PS4, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.