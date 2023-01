Chef Life : le jeu de cuisine de Nacon a le soutien du Guide Michelin, nouveau trailer

En ce début d'année 2023, NACON nous donne des nouvelles de Chef Life : A Restaurant Simulator, son jeu de cuisine développé par le studio Cyanide, connu pour les licences Cycling Manager ou bien encore Blood Bowl. Les développeurs français tentent une toute autre aventure et c'est le 23 février prochain qu'on verra si cette reconversion culinaire sera payante. En attendant, on apprend que le Guide Michelin a signé un partenariat avec NACON pour figurer dans le jeu, et pas seulement pour le prestige, mais aussi parce que les plats cuisinés dans le jeu sera présenté à un jury de professionnels du guide Michelin. Ces derniers seront donc intransigeants pour distinguer les meilleurs plats selon plusieurs critères qui seront évalués par un Inspecteur anonyme, comme dans la vraie vie.Par ailleurs, la sélection par le Guide MICHELIN est la première marche vers l’Etoile et le Bib Gourmand, et pour atteindre, il faut non seulement que les plats soient bons, soient beaux, mais aussi que le service et le restaurant soient exemplaires. Il est autrement préciser que le joueur peut ensuite décider vers quel type de restaurant il souhaite s’orienter : un restaurant bistronomique ou un établissement gastronomique. Voici le dernier trailer de ce jeu aux graphismes certes datés, mais qui peut se distinguer dans son gameplay et son contenu. Réponse le 23 février prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.