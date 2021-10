Call of Duty 2022 : le nom de l'épisode développé par Infinity Ward a déjà fuité

Alors qu'on attend la sortie de Call of Duty Vanguard pour le 5 novembre prochain, l'épisode de l'année prochaine en 2022 est déjà sujet à des fuites sur les réseaux sociaux. C'est Tom Henderson, journaliste chez DualShockers et insider bien informé, qui dévoile le nom du prochain opus. Pour lui, c'est de l'info sûre à 100%, le prochain Kalof n'est autre que Call of Duty : Modern Warfare II, avec les chiffres romains pour marquer la différence avec la génération précédente. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque la cuvée 2022 du FPS d'Activision est développé par le studio Infinity Ward, ceux qui ont déjà accouché du reboot de Call of Duty : Modern Warfare en 2019, qui s'était écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires. Rien d'anormal donc que le studio californien mise sur cette franchise lucrative. D'ailleurs, Infinity Ward a fait une annonce récemment pour expliquer l'ouverture d'un nouveau studio à Austin, en Texas, afin de renforcer l'effectif et de rendre le développement plus confortable. On rappelle que Infinity Ward compte déjà des antennes au Mexique et en Pologne.





I can confirm that the 2022 title is called "Call of Duty: Modern Warfare II"



And the art work looks fucking amazing. pic.twitter.com/PWw5CRIpr1 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 9 octobre 2021