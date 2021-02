Call of Duty 2021 : un insider donne des indices, retour à la Seconde Guerre Mondiale !

WW2 — Victor___Z (@Victor___Z) 17 février 2021

C'est la même rengaine à chaque fois : dès que le nouvel épisode en date de Call of Duty est sorti, tout de suite, nos yeux sont rivés vers l'avenir et la prochaine itération de la série. Aussi, quand des insiders commencent à parler et à lâcher du biscuit, on a forcément les oreilles qui se tendent. C'est exactement ce qui vient de se passer depuis qu'un certain Victor_Z a commencé à parler sur Twitter. Connu pour ses nombreux leaks, dont la plupart se sont révélés être vrais par la suite, Victor_Z pourrait bien avoir révélé la temporalité du prochain Call of Duty, ainsi que le studio qui serait en train de le développer. Selon l'insider, c'est Sledgehammer Games qui serait à l'oeuvre en ce moment, comme en témoigne cette émote de marteau qui fait bien évidemment référence au nom du studio.Quant à la photo qui accompagne le symbole, on y voit un artwork bien célèbre de l'épisode WW2, sorti en 2017 et qui avait été justement développé par Sledgehammer Games. Ce fut d'ailleurs le dernier jeu développé par le studio, depuis ses déboires avec Activision et le départ de ses deux têtes pensantes : Glen Schofield et Michael Condrey. S'il faut toujours prendre les pincettes de rigueur, sachez que le retour de Sledgehammer aux commandes d'un Call of n'est pas une surprise en soi, le studio n'ayant rien fait depuis l'épisode WW2, sorti il y a bientôt 4 ans. En tout cas, dans une de ses réponses à son tweet principal, il est formel, c'est retour à l'époque de l'armée de Hitler, avec sans doute un gameplay boots on the ground.