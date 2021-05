Call of Duty 2021 : c'est Sledgehammer qui est dessus, c'est confirmé ! Nouvelles infos

Dan Alegre. C'est Sledgehammer Games qui est en charge du développement. Le jeu est magnifique et devrait être commercialisé d'ici à l'automne."





We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) 4 mai 2021



Xbox Series X|S et PS5 oblige, le bonhomme précise que cet épisode "est pensé pour les machines next-gen avec des graphismes hallucinants", et qu'il s'intégrera parfait dans l'écosystème Call of Duty - comprenez par là que Call of Duty Warzone sera une nouvelle fois de mise. En tout cas, il faut croire que le chantier est immense, puisque Sledgehammer Games a jugé nécessaire d'ouvrir un nouveau studio à Toronto (Canada), sachant que la société dispose déjà de locaux à Foster City (Etats-Unis) et à Melbourne (Australie). Par ailleurs, notons que plus de 150 développeurs ont été recrutés en 2020.





Today we’re also thrilled to announce we're expanding with a new team in Toronto, Canada to partner with our teams in Foster City, CA and Melbourne, VIC! pic.twitter.com/HDmRdDA3ul — Sledgehammer Games (@SHGames) 4 mai 2021



Enfin, même si Activision Blizzard promet de communiquer prochainement de plus amples informations sur Call of Duty 2021, certains insiders croient déjà savoir que le jeu s'appellera Call of Duty WWII : Vanguard et qu'il se déroulera en pleine Seconde Guerre mondiale.

Sans surprise, Activision Blizzard a profité de la publication de ses derniers résultats financiers pour officialiser l'arrivée d'un nouveau Call of Duty en 2021. "Nous sommes enthousiastes à l'idée de sortir un nouveau Call of Duty premium cette année, a déclaré le président d'Activision,