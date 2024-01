Bulletstorm VR est sorti PSVR 2 et Meta Quest, mais les retours des joueurs sont négatifs

On ne peut pas dire que les possesseurs de casques de réalité virtuelle soient garnis en jeux en tous genres. C'est même un peu la diète. Mais depuis quelques heures, il est possible de mettre la main sur Bulletstomr VR, le fameux FPS de People Can Fly, sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 et qui revient donc dans cette adaptation réalité virtuelle. Si à l'époque, le titre avait su démarquer par sa brutalité et son côté décomplexé ( on l'avait noté 15/20 dans nos colonnes ), treize ans plus tard, les standards ont évolué. En se rendant sur la pae Steam du jeu, on s'aperçoit que l'ensemble des avis des joueurs sont négatifs et ces derniers pointent du doigt de nombreux bugs, des crashs et une optimisation qui n'est pas au moins. Le rendu VR manque également de bonnes sensations, ce qui explique ce lancement catastrophique. Ce n'est donc pas avec Bulletstorm VR que la réalité virtuelle va retrouver un élan populaire...