Bob L'Eponge The Cosmic Shake : une nouvelle vidéo qui traverse les époques, c'est en 4K

Préhistoire au Japon caricatural, en passant par le Moyen-Âge et même le Western, avec pas moins de 7 mondes distincts. Ce sera l'occasion de proposer des costumes différents (une trentaine), d'autant qu'il sera possible de les faire évoluer dans l'aventure, via des compétences à débloquer.































Bob L'Eponge : The Cosmic Shake est attendue pour le 31 janvier 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Bob L'Eponge : The Cosmic Shake, ce qui permet à THQ Nordic de lâcher une nouvelle vidéo de ce jeu qui s'anonce aussi déluré que son duo de personnages que sont Bob et Patrick. On rappelle que cet épisode entre action et plateformes nous proposera une grande variété dans les décors, puisque scénaristiquement, nos personnages vont passer de laLa sortie de