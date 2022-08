Bob L'Eponge The Cosmic Shake : western, préhistoire, moyen-âge, un voyage à travers les époques

Annoncé il y a un an, Bob L'Eponge : The Cosmic Shake n'avait plus donné signe de vie, jusqu'au THQ Nordic Showcse qui a eu lieu hier soir. L'occasion pour l'éditeur de dévoiler le premier trailer de gameplay et de confirmer que cet épisode se veut plus ambitieux que les précédents, ne serait-ce que par cette idée de faire voyager Bob et Patrick à travers les âges et les univers. Préhistoire, Moyen-Âge, Western et même Japon caricatural, la variété sera de mise avec 7 mondes distincts. Notre éponge de mer aura à disposition pas moins de 30 costumes différents dans le jeu, sachant qu'elle pourra évoluer grâce à plusieurs compétences à débloquer. C'est Purple Lamp Studios qui est en charge du développement pour qui c'est le 2ème jeu Bob L'Eponge, sachant que les membres du studio seront à la gamescom de Cologne pour présenter le jeu en hands-on.