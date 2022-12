Bob L'Eponge The Cosmic Shake : les combats de boss présentés en vidéo

Bob L'Eponge : The Cosmic Shake, un épisode qui parlera de voyage dans le temps et de multiples époques différentes à découvrir. Si la toile de fond s'annonce délirante, le gameplay se veut lui aussi solide, du moins pour la série. Bob devra d'ailleurs affronter des boss dans le jeu, et la nouvell vidéo est là pour nous donner un aperçu des gros ennemis qu'il faudra affronter en fin de chaque niveau. A chaque niveau son boss et Bob pourra faire usage des différents costumes qu'il portera pour s'approprier les pouvoirs conférés. Certes, la vidéo est courte mais elle donne un bel aperçu du résultat final. La sortie de Bob L'Eponge : The Cosmic Shake est calée au 31 janvier 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.