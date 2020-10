Blair Witch : une version VR exclusive à l'Oculus Quest, un trailer flippant

Arrivé d'abord sur PC et Xbox One en août 2019, Blair Witch aura finalement su proposer son aventure étouffante sur toutes les plateformes, de la PlayStation 4 en fin de l'année dernière à la Nintendo Switch en juin 2020 : désormais, la forêt hantée aborde le terrain de la réalité virtuelle et annonce aujourd'hui sa venue sur Oculus Quest dans un premier trailer efficace. Une nouvelle fois, il s'agira de s'enfoncer dans les bois les moins recommandables du monde en espérant s'en sortir vivant : il s'agit du même périple qu'auparavant avec de nouvelles interactions adaptées à la VR et, évidemment, quelques concessions graphiques.Qu'importe, l'expérience risque bien d'être forte en sensations et sera disponible en exclusivité pour le casque de Facebook le 29 octobre prochain, pour Halloween. Notons que l'Oculus Quest 1 et 2 seront compatibles et que Bloober Team, l'équipe de développement derrière le projet, portera le titre vers d'autres plateformes de réalité virtuelle qui restent encore à dévoiler. Que des bonnes nouvelles, donc.