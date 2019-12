Blair Witch : le jeu arrive en version physique sur consoles, la bonne nouvelle

On en attendait beaucoup mais force est de constater que l'on est resté un poil sur notre faim : Blair Witch, suite indirecte au premier film culte, s'est avérée une chouette expérience sans être aussi puissante qu'espérée. Peu importe, après plusieurs mois d'exclusivité du côté de Microsoft, le soft de Bloober Team s'est proposé dernièrement sur PlayStation 4 et, bonne nouvelle, le titre débarquera bientôt dans une nouvelle édition.Et c'est bien d'une version boîte dont on parle ici : celle-ci concernera la PS4 et la Xbox One et débarquera le 31 janvier prochain. De quoi ravir les puristes, assurément, même si l'on ne dispose pas encore de prix : ça ne devrait pas être bien cher.