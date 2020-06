Battlefield Bad Company : un remaster aurait été prévu avant d'être annulé par EA

S'il est inutile de rappeler les épisodes canoniques de Battlefield, il serait sévère de passer sous silence certains des spin-off de la franchise, dont les Bad Company : très appréciés des fans, ces FPS à l'ambiance un poil plus décontractée avaient introduit le système de destruction des bâtiments, véritable petite révolution lors de la sortie du premier opus en 2008. Bref, dix ans après Bad Company 2, il va sans dire qu'aucun plan n'est visiblement prévu pour un troisième chapitre. Et pourtant, ce ne fut peut-être pas toujours le cas...Car selon Jeff Grub , journaliste réputé chez VentureBeat aux nombreux leaks avérés, Electronic Arts avait bien prévu de faire une remasterisation d'un des jeux de la série : le premier ? Le second ? Finalement les deux ? On ne saura probablement jamais mais ce que l'Américain clame haut et fort, c'est que ce projet est tout simplement... tombé à l'eau. Actuellement, EA serait donc pleinement concentré sur Battlefield 6 (prévu en 2021), laissant a priori la marque Bad Company de côté. C'est tout de même dommage, non ?